Un anno senza Berlusconi, il ricordo di Ibra: "Avevamo un grande rapporto, mi dava energia e stimoli. Gli ho voluto tanto bene"

Un anno fa la scomparsa di Silvio Berlusconi, storico Presidente di un Milan vincente tra gli anni novanta e duemila. Per commemorare il primo anniversario della scomparsa del fondatore di Mediaset e di Forza Italia, questa sera in onda Caro presidente, un anno dopo, in prima serata in contemporanea su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24. Nel ricordare cuoriosità e aneddoti, ecco le parole a Canale 5 di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Red Bird.

Il rapporto speciale

"Mi motivava tantissimo e parlavamo di tutto insieme, avevamo un bellissimo rapporto, avevo tanto rispetto verso di lui. Era come un esempio per tutti, mi dava tanta forza e tanti consigli, è grazie lui che sono arrivato al Milan nel 2010, lui mi ha chiamato e io gli ho detto arrivo".

Il primo incontro con Berlusconi

"Era come un avversario, ma in senso positivo perchè era come me con obiettivi e mentalità. Silvio quando entrava in una camera aveva un'energia incredibile, ci faceva ridere e ci dava tanta energia, era perfetto, un esempio perfetto perchè ha avuto più successi di tutti, gli ho voluto tanto bene".