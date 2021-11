Un caso di Coronavirus nella nazionale tedesca, cinque in quarantena

(ANSA) - BERLINO, 09 NOV - La nazionale di calcio tedesca in quarantena per un caso di covid. Con un comunicato sul suo sito, la Federcalcio tedesca informa che nel ritiro dove la Germania sta preparando le due partite di qualificazione ai Mondiali, contro Liechtestein e Armenia, i test ai quali sono stati sottoposti giocatori e staff hanno rilevato una positivita' nella squadra: il giocatore era vaccinato ed e' attualmente asintomatico. Automaticamente, le autorita' sanitarie hanno disposto l'isolamento in quarantena della squadra, e in particolare di quattro compagni che avevano avuto contatti con il giocatore positivo. Il resto della squadra, fa sapere la federazione, prosegue la sua preparazione al doppio impegno. La nazionale tedesca e' gia' qualificata ai Mondiali 2022. "Il numero di contagi da Coronavirus è in aumento a livello nazionale, e anche se questa positività è amara alla vigilia di due partite di qualificazione ai Mondiali, la salute viene prima: per questo stiamo incrementando le misure anti-Covid". Lo ha detto Oliver Bierhoff, direttore delle squadre nazionali della Germania. "Il nostro giocatore è asintomatico - ha concluso Bierhoff - Il nostro augurio è per una pronta guarigione". (ANSA).