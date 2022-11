Un conto europeo in sospeso: nel ricordo di Gattuso e della chance fallita a White Hart Lane (PODCAST)

Fonte: di Pietro Mazzara

Non sarà la prima volta che il Diavolo e gli Spurs si incroceranno in uno scontro europeo a eliminazione diretta e non sarà neanche la prima volta che si giocheranno un ottavo di finale di Champions League. Il primo precedente risale all'edizione della Coppa Uefa 1971/1972 quando il Milan di Nereo Rocco venne sconfitto in semifinale dai londinesi (2-1 a Londra, 1-1 a San Siro) che poi avrebbero alzato la coppa. Il secondo, più recente, risale alla Champions 2010/2011, l'anno in cui i rossoneri vinsero il diciottesimo scudetto: il Milan perso l'ottavo di andata 0-1 davanti al proprio pubblico grazie al gol di Crouch e non riuscì a ribaltare il risultato a White Hart Lane (0-0). Un episodio, in particolare, segnò quelle due sfide...

