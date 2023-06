Un dettaglio interessante dal comunicato: Pioli viene chiamato "Coach" all'americana

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un dettaglio interessante all'interno del comunicato con il quale l'AC Milan ha licenziato Paolo Maldini. Stefano Pioli, tecnico rossonero, non è chiamato come di solito "mister", ma con l'appellativo di "Coach", termine tipicamente americano e molto usato negli sport a stelle e strisce per designare un uomo che non sia solo impegnato sul campo, ma anche su aspetti un po' esterni.