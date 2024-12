Un diffidato di lusso nel Milan: a rischio la gara con la Roma

Questa sera alle 20.45 il Milan scenderà in campo al "Marcantonio Bentegodi" di Verona per affrontare l'Hellas a margine della diciassettesima giornata di campionato. Una gara che i rossoneri affrontano con diverse assenze ma anche con l'obbligo di non poter più sbagliare, dal momento che si è già sbagliato moltissimo. Nell'economia della sfida bisognerà prestare una grande attenzione anche ai cartellini gialli, in particolare Youssouf Fofana dovrà evitare di essere ammonito: il francese è l'unico diffidato rossonero e con una sanzione disciplinare salterebbe la gara successiva contro la Roma.

Anche il Verona ha un solo diffidato, si tratta di Reda Belahyane, tra l'altro accostato anche al Milan in ottica mercato.

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Morata, Okafor.

Diffidati: Fofana

Squalificati: nessuno