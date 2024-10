Un gol nelle prime nove giornate: Leao non segnava (e giocava) così poco dalla prima stagione in rossonero

Per la seconda gara di campionato consecutiva, Rafael Leao è partito dalla panchina. Se contro l'Udinese l'esclusione dall'undici titolare era conseguenza di un provvedimento disciplinare per quanto accaduto a Firenze, quella di ieri è figlia di quanto accaduto contro il Club Brugge con Okafor che appena entrato al suo posto ha indirizzato il match di Champions League permettendo ai rossoneri di conquistare la prima vittoria in Europa.

La decisione di confermare lo svizzero non s'è però rivelata quella corretta. Senza Leao, il Milan sulla fascia destra non ha mai creato grossi grattacapi e non a caso il capitano del Napoli è andato un po' più in difficoltà solo nella mezz'ora finale, con l'ingresso del portoghese che all'83esimo con un lampo dei suoi ha chiamato Meret al grande intervento.

Al di là delle scelte tecniche, appare però sempre più evidente il fatto che il feeling tra Fonseca e Leao non sia scattato. Al numero 10 non piace il modo in cui viene trattato dal suo allenatore, come uno qualsiasi. Non è troppo d'accordo con le sue richieste, ma soprattutto col suo atteggiamento. Dall'altro lato, Fonseca non vede nel suo numero 10 l'approccio giusto. Troppo anarchico, non da uomo squadra. Ieri Fonseca ha parlato di abnegazione, ha detto che non deve pregare nessuno. Poi ha specificato che non si riferiva a Leao, ma si riferiva esattamente a Leao.

Il rendimento di Rafael Leao da quando veste la maglia del Milan

Serie A 2024/25 - Un gol nelle prime nove giornate (una partita in panchina)

Serie A 2023/24 - Tre gol nelle prime 9 giornate

Serie A 2022/23 - Quattro gol nelle prime 9 giornate (una gara saltata per squalifica)

Serie A 2021/22 - Quattro gol nelle prime 9 giornate

Serie A 2020/21 - Due gol nelle prime 9 giornate (ne ha saltate tre, due per infortunio)

Serie A 2019/20 - Un gol nelle prime 9 giornate (due volte è partito dalla panchina)