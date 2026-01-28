Un Milan a Cremona: la Cremonese acquista dal Parma l'attaccante Djuric

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - La Cremonese ha acquistato dal Parma l'attaccante di origini bosniache Milan Djuric, che in grigiorosso aveva già giocato nella stagione 2012-2013. "Sono emozionato di essere tornato qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere il nostro obiettivo", sono le prime parole del giocatore, 550 presenze tra i professionisti in 19 anni di carriera durante i quali ha contribuito alla salvezza di Salernitana, Verona, Monza e Parma. (ANSA).