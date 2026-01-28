Un Milan a Cremona: la Cremonese acquista dal Parma l'attaccante Djuric
(ANSA) - MILANO, 27 GEN - La Cremonese ha acquistato dal Parma l'attaccante di origini bosniache Milan Djuric, che in grigiorosso aveva già giocato nella stagione 2012-2013. "Sono emozionato di essere tornato qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere il nostro obiettivo", sono le prime parole del giocatore, 550 presenze tra i professionisti in 19 anni di carriera durante i quali ha contribuito alla salvezza di Salernitana, Verona, Monza e Parma. (ANSA).
Pubblicità
News
Assessore San Donato: "Il Milan ci ha prospettato delle alternative per l'area a cui deve seguire una concreta proposta progettuale“
Sto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!di Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Moretto: "Mi dicono che Aké sarebbe anche disposto ad un sacrificio economico per trovare un progetto che gli permetta di giocare con continuità"
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Pietro MazzaraIl non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respira
Andrea LongoniLa notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissima
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com