La Serie B sostiene le Olimpiadi invernali di Milano Cortina

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - La Serie B a fianco di Milano Cortina 2026. Il campionato cadetto si attiva per un sostegno forte e concreto agli imminenti Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Tutti i Club e le Comunità Sportive della Serie B saranno a fianco di un evento storico, che porrà l'Italia al centro del mondo. E' questa la sintesi della collaborazione che dalla prossima giornata di campionato, la 22a, a una settimana esatta dalla Cerimonia di apertura, sarà attiva negli stadi e su tutti i canali di comunicazione della LNPB. "I Giochi Olimpici e Paralimpici rappresentano una formidabile opportunità per il Paese - dice il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin - e diffondono valori universali dello sport, come inclusione, lealtà, sacrificio e rispetto. Valori che accomunano anche il nostro campionato e il nostro movimento.

Desidero esprimere, anche a nome dei nostri club, l'orgoglio e l'entusiasmo nel contribuire affinché lo sport possa fare sistema in occasione di un evento straordinario come un'Olimpiade". Nel prossimo fine settimana, il Druso di Bolzano e il Penzo di Venezia, in virtù della loro vicinanza con le sedi dei Giochi, apriranno le porte in occasione delle gare contro Catanzaro e Carrarese alle torce olimpiche e paralimpiche, esibite al pubblico dalle mascotte ufficiali e dai tedofori. In tutti gli altri stadi, verranno proiettati video sui maxischermi, con animazioni grafiche nei led bordocampo. In tutti gli account digitali della Lega e dei 20 Club saranno pubblicati contenuti dedicati ai Giochi di Milano Cortina 2026. (ANSA).