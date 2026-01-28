Champions League, Napoli-Chelsea 2-3: azzurri eliminati

Champions League, Napoli-Chelsea 2-3: azzurri eliminati
23:10
di Antonello Gioia

Una bella partita emozionante quella andata in scena al Maradona. Passano in vantaggio gli inglesi con il gol di Enzo Fernandez su rigore, vantaggio che viene rimontato momentaneamente da Vergara e Hojlund. Sembrava potesse essere una serata positiva per Conte ma nell'ultima mezz'ora una doppietta di Joao Pedro gela i tifosi azzurri e consente al Chelsea di qualificarsi direttamente agli ottavi, arrivando 5°, ed eliminare il Napoli 30°.

TABELLINO 
NAPOLI-CHELSEA 2-3
19' Enzo Fernandez (rig.)
33' Vergara 
43' Hojlund
61' Joao pedro
82' Joao Pedro