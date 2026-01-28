Champions League, Napoli-Chelsea 2-3: azzurri eliminati
Una bella partita emozionante quella andata in scena al Maradona. Passano in vantaggio gli inglesi con il gol di Enzo Fernandez su rigore, vantaggio che viene rimontato momentaneamente da Vergara e Hojlund. Sembrava potesse essere una serata positiva per Conte ma nell'ultima mezz'ora una doppietta di Joao Pedro gela i tifosi azzurri e consente al Chelsea di qualificarsi direttamente agli ottavi, arrivando 5°, ed eliminare il Napoli 30°.
TABELLINO
NAPOLI-CHELSEA 2-3
19' Enzo Fernandez (rig.)
33' Vergara
43' Hojlund
61' Joao pedro
82' Joao Pedro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
