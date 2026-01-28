Champions League, Dortmund-Inter 0-2: vincono i nerazzurri ma non basta

Champions League, Dortmund-Inter 0-2: vincono i nerazzurri ma non basta MilanNews.it
Oggi alle 23:00News
di Antonello Gioia

Finisce 2-0 per i nerazzurri in casa del Borussia Dortmund. Una partita con poche emozioni che viene sbloccata nel finale grazie ad una punizione realizzata da Di Marco e chiusa nel recupero con il goldel subentarto Diouf. Vittoria che non basta ai nerazzurri per conquistare i primi 8 posti della classifica e quindi evitare i Play-off. 

TABELLINO
BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2
80' Di Marco 
90+4' Diouf 