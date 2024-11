Un Milanello in stile Valdebebas: questo è il progetto Milan

La trasferta di martedì è servita al Milan non solo per tornare in Italia con tre punti in più in classifica, fondamentali per il percorso in Champions League, ma anche per rafforzare il legame con il Real Madrid e trarre qualche spunto dall'organizzazione e dalle facilities del centro sportivo dei Blancos Valdebebas così da rendere ancora più efficiente e moderno Milanello.

Ed è proprio di questo di cui questa mattina ha scritto Tuttosport, scrivendo: "Emergono ulteriori e interessanti novità in merito alla visita della delegazione del Milan alla Ciudad Deportiva del Real Madrid di 48 ore fa. Non solo un incontro istituzionale e politico tra le due dirigenze, con a capo Giorgio Furlani e Florentino Perez che hanno rinsaldato il loro rapporto, ma soprattutto una lunga osservazione di tutte quelle che sono le facilities e l’organizzazione del centro sportivo del Real, uno dei migliori al mondo per quel che concerne il calcio. Questo perché il Milan, già nel corso della scorsa estate, ha affrontato alcuni lavori di miglioramento delle strutture del Centro Sportivo di Milanello, con l’obiettivo di renderlo ancora più moderno ed efficiente. Visionare di persona la struttura di Valdebebas, che durante il covid è stata anche la casa delle partite ufficiali del Real Madrid consentendo di proseguire con i lavori per il nuovo Bernabéu senza gare in mezzo, ha dato un ulteriore spunto di riflessione al board milanista che, nei piani, ha certamente la volontà di migliorare ulteriormente Milanello anche in base alla fattibilità dei lavori, ma anche alla struttura dell’attuale centro sportivo milanista che ha un confine – in termini di terreni – ben definito".