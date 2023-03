Un miliardario finlandese in corsa per comprare il Manchester United

Fonte: ANSA

© foto di Imago/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Nella corsa all'acquisto del Manchester United spunta anche un anziano e sconosciuto miliardario finlandese. Il suo nome è Thomas Zilliacus ed è un ex responsabile dell'ex colosso telefonico finlandese Nokia che ha lasciato negli anni '90 per creare Mobile FutureWorks (un fondo di investimenti hi-tech) a Singapore, dove risiede. La società non è quotata in Borsa ed è attiva nei servizi di pagamento online, esport, video online e immobiliare in oltre venti nazioni tra Asia, Africa ed Europa.