Un monito e un grande rilancio: Conceiçao comincerà così la sua carriera al Milan

Paulo Fonseca ha avuto 200 giorni esatti per plasmare il suo Milan: risposte convincenti e continuative, però, non ne sono arrivate. E allora ecco Sergio Conceicao, il nuovo allenatore rossonero, il quale, ad appena cinque giorni dal suo arrivo a Milano, dovrà già giocarsi un Milan-Juventus con una finale in palio in Arabia Saudita.

Le parole di Conceicao

Il mister, però, non si farà tradire dall'emozione. Anzi, nelle interviste pre partita ha fatto intendere un messaggio chiaro alla squadra: "Noi facciamo il nostro lavoro, i giocatori anche. Loro devono capire che non sono bambini, ma uomini. Devono capire che, okay, l'allenatore si prende le responsabilità al di fuori per tutti e io le prenderò, ma dentro lo spogliatoio se le devono prendere tutti, perché tutti siamo responsabili. E loro anche, perché sono degli uomini eh... Molti sono già padri, poi arrivano sul campo e sono dei ragazzini che hanno bisogno che qualcuno gli entri nella testa?! Vero, dobbiamo entrargli nella testa, perché capiscano cosa vogliamo noi dalla squadra con il lavoro. Poi sono professionisti e devono farlo. Io ho cinque figli, uno dei quali gioca dall'altra parte. Loro sono nel Milan, devono essere all'altezza di questo grandissimo club e della sua storia, e devono fare il loro lavoro, essere professionisti al massimo. Se fanno così, io prenderò tutte le responsabilità: non c'è problema. Se non fanno così, già sarà più difficile"

La probabile formazione del Milan

Quasi un monito. Conceicao vuole mettere le cose in chiaro. Poi i risultati, eventualmente, aiuteranno. Magari come battere la Juventus. Per farlo, il tecnico portoghese si affiderà a una formazione simile a quella di Fonseca, considerando i tanti assenti. In difesa Conceiçao non dovrebbe toccare niente: davanti a Maignan la consueta linea a quattro con Royal, Gabbia, Thiaw e Theo. A centrocampo c'è Fofana con Bennacer. Davanti Morata, supportato da Jimenez, Pulisic e Reijnders. Indisponibile Leao.