Un Natale dopo l'exploit: Krzysztof, che ti succede?

Un anno fa, di questi tempi, i tifosi rossoneri iniziavano a fare conoscenza con il mal di pancia di Gonzalo Higuain, malessere che l'ha portato infine al Chelsea già a gennaio, anticipando il termine del suo prestito al Milan. Al posto del numero 9 argentino, Leonardo e Maldini portarono a Milanello Krzysztof Piatek, centravanti del Genoa alla sua prima esperienza in Serie A: il polacco era sicuramente la rivelazione del campionato e aveva impressionato tutti per la facilità con cui trovava il gol. I numeri del genoano erano effettivamente incredibili: arrivati a Natale aveva segnato ben 13 gol in 17 partite. Un anno dopo la situazione è drammaticamente diversa: in questa prima parte di stagione Piatek è riuscito a trovare il gol in 4 delle 17 partite giocate, e 3 di queste 4 reti sono arrivate su calcio di rigore. Rispetto alla scorsa stagione, a parità di presenze, sono ben 9 i gol in meno. Ora arrivano le feste di Natale per ricaricarsi, ma Krzysztof deve tornare il pistolero dello scorso anno, il Milan ne ha assolutamente bisogno.