Un record negativo nei tiri per il Milan a Dortmund

Il Milan pareggia 0-0 a Dortmund, creando molto ma senza riuscire però a concretizzare nel giusto momento. I rossoneri sono apparsi vivi soprattutto negli ultimi 20 minuti di match, rispetto a un primo tempo più difensivo. Curiosa ma non positiva statistica riguardante il Milan: i ragazzi di Stefano Pioli hanno tentato 14 tiri in questa partita, primato negativo per la squadra in un singolo match di Champions League.