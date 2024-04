Un voto alla stagione di Pioli? Albertini: "Da dirigente 6, da tifoso sono molto deluso"

vedi letture

Momento molto delicato per il Milan che si trova tra due fuochi: i rossoneri arrivano dall'eliminazione cocente in Europa League, per mano della Roma dopo due prestazioni bruttissime, e si trovano alla vigilia del derby contro l'Inter, una partita che potrebbe consegnare aritmeticamente lo scudetto nelle mani dei cugini davanti al popolo rossonero, uno smacco unico che va evitato. In tutto questo il futuro di Stefano Pioli sembra segnato con il tecnico di Parma che saluterà a fine stagione. Di tutto questo e non solo ha parlato Demetrio Albertini, ex calciatore del Diavolo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

La valutazione di Albertini sulla stagione di Stefano Pioli: "Da dirigente gli darei un 6: la squadra è seconda e la qualificazione in Champions è al sicuro da parecchio tempo. Da tifoso sono molto deluso: il Milan è finito troppo presto fuori dai giochi, in tutte le competizioni. E l’atteggiamento dei giocatori nella doppia sfida di Europa League con la Roma mi ha lasciato perplesso: siamo nell’era della comunicazione, un calciatore comunica anche con il modo di stare in campo e tanti giocatori del Milan hanno dato l’impressione di approcciare la partita in maniera superficiale, quasi presuntuosa"