Under 14 Pro: il calendario della Fase Interregionale e della Finale Nazionale

In attesa di definire il quadro completo delle squadre campioni regionali Under 14 Pro, che i Comitati della LND dovranno trasmettere al Settore Giovanile e Scolastico entro il 17 aprile, prende forma la Fase Interregionale, ufficializzata oggi: le 16 squadre promosse dalle rispettive regioni si affronteranno in 4 gironi da 4 squadre: tre giornate di gara, dal 29/30 aprile al 13/14 maggio. Le prime classificate di questi 4 gruppi conquisteranno il biglietto diretto per il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove dal 27 al 28 maggio sarà assegnato lo scudetto di categoria.

Il regolamento

Il Torneo è riservato ai calciatori nati dal 01.01.2009 al 31.12.2009; è possibile utilizzare un numero massimo di 5 giocatori nati nel 2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età. Si svolge attraverso 3 fasi: regionale (entro 17 aprile), interregionale (30 aprile / 14 maggio), nazionale (27/28 maggio). Sono 73 le società iscritte nella stagione 2022-23.



Stagione 2022 - 23 - Le 73 società iscritte

A.C. Monza, A.C. Perugia Calcio S.R.L., A.C. Reggiana 1919, A.C. Renate S.R.L., A.C. Trento 1921 Srl, A.S. Roma S.P.A., Ac Milan Spa, Acf Fiorentina S.R.L., Acr Siena1904 Spa, Aquila Montevarchi 1902 Srl, As Cittadella Srl, Ascoli Calcio 1898 Fc Spa, Atalanta B.C. Spa, Aurora Pro Patria 1919 Srl, Benevento Calcio Srl, Bologna Fc 1909 Spa, Brescia Calcio, Cagliari Calcio Spa, Calcio Lecco 1912 Srl, Calcio Padova Spa, Carrarese Calcio 1908 S.R.L., Cesena Fc, Como 1907 Srl, Delfino Pescara 1936 Spa, Empoli Football Club S.P.A., F.C. Internazionale Milano Spa, Fc Arzignano Valchiampo Srl, Fc Pro Vercelli 1892 Srl, Feralpisalò S.R.L., Frosinone Calcio, Fussball Club Südtirol Srl, Gc Sangiuliano City, Genoa Cricket And Football Club Spa, Hellas Verona Fc Spa, L.R. Vicenza S.P.A., Lucchese 1905 Srl, Mantova 1911, Modena F.C. 2018 S.R.L., Monterosi Tuscia Fc Srl, Olbia Calcio, Parma Calcio 1913, Piacenza Calcio 1919 S.R.L., Pisa Sporting Club, Pordenone Calcio Srl, Pro Sesto 1913, Reggina 1914 Srl, Rimini Football Club S.R.L., S.P.A.L. Srl, S.S. Lazio S.P.A., S.S.C. Napoli Spa, San Marino Academy, Spezia Calcio Srl, Ss Juve Stabia Srl, Ssc Bari S.P.A., Ternana Calcio S.P.A, Torino Football Club S.P.A., U.C. Albinoleffe Srl, U.C. Sampdoria S.P.A., U.S. Alessandria Calcio 1912, U.S. Ancona, U.S. Citta Di Pontedera, U.S. Cremonese S.P.A., U.S. Pergolettese 1932 S.R.L., U.S. Salernitana 1919 Srl, U.S. Triestina Calcio 1918 Srl, Udinese Calcio, Us Catanzaro 1929 Srl, Us Fiorenzuola 1922, Us Sassuolo Calcio, Venezia Fc Spa, Virtus Entella Srl, Virtus Francavilla Calcio S.U.R.L., Vis Pesaro Dal 1898 Srl.