Under 15, primo round della Final Four: Camarda c'è

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Siamo entrati nella fase più calda del campionato Under 15. Domenica 12 giugno si sono disputate le gare di andata delle semifinali scudetto: da una parte Bologna-Fiorentina, dall’altra Milan-Roma. Andiamo a vedere cos’è successo nel primo round delle due sfide.

Partiamo da Bologna-Fiorentina. Le due squadre si erano già affrontate durante l’anno nel girone C: una vittoria a testa, entrambe ottenute in trasferta. Primo tempo con poche emozioni, le formazioni in campo si studiano senza però sferrare il colpo. Le uniche occasioni sono di Castaldo, prima con un tiro e poi con un colpo di testa, e di Evangelista, che di mancino non impensierisce il numero uno avversario. Di tutt’altro spirito la ripresa, con i padroni di casa che nei minuti iniziali sbloccano la partita grazie a Mazzetti, bravo a trovare lo specchio della porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Bologna ha l’occasione per raddoppiare: Gambini, entrato dalla panchina, supera Pessina in velocità ma non riesce ad andare a segno. Pericolo scampato per i ragazzi di mister Magera, che a cinque minuti dalla fine pareggiano i conti: è il solito Maiorana a siglare il gol dell’1-1 con un bellissimo destro a giro. Una rete fondamentale per la Fiorentina, che obbliga gli avversari a dover vincere la gara di ritorno per poter accedere alla finale. Triplice fischio: parità al termine dei 90 minuti con tanto rammarico per la squadra di Solivellas, andata vicinissima alla vittoria.

Al Centro Sportivo Vismara, Milan e Roma si sono affrontate a viso aperto per raggiungere la finale scudetto. Una prima frazione che ha visto i giallorossi prendere in mano il pallino del gioco e creare più occasioni rispetto ai padroni di casa, partiti un po’ con il freno a mano. Ma anche qui, come nella gara precedente, il risultato cambia a inizio ripresa: ci pensa sempre Camarda, è lui a realizzare la rete del vantaggio, la ventunesima di questa altra grande stagione in rossonero. Gli ospiti non ci stanno, mister Rizzo prova a cambiare le carte in tavola: Cinti, Malafronte e De Caro tentano di dare la scossa alla squadra, senza però riuscire ad agguantare il pareggio. Il primo round della sfida va dunque al Diavolo, che dovrà “difendere” questo vantaggio domenica prossima nella Capitale.