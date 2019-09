Il Milan, da questa stagione, ha introdotto la categoria Under 18, che servirà da step intermedio tra gli Under 17 e lo sbarco in Primavera. Una categoria che, riprendendo le vecchie diciture, ricorda la Berretti. A guidare questa formazione sarà Christian Terni, che avrà come vice Marco Visconti. Il preparatore dei portieri è Davide Pinato mentre l'area atletica sarà gestita da Arturo Gerosa.