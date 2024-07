Under 19, è sempre più ItalMilan: Camarda e Zeroli festeggiano insieme su Instagram

vedi letture

L'Italia Under 19 ha battuto l'Irlanda del Nord per 3-0, garantendosi la semifinale dell'Europeo di categoria e anche la matematica qualificazione al Mondiale Under 20 del 2025. Il risultato è stato influenzato in maniera ingente dai giocatori del Milan, Kevin Zeroli e Francesco Camarda: il primo ha aperto le danze con un gol, l'altro ha chiuso i conti con una doppietta. Ecco il loro post, congiunto, su Instagram, per festeggiare insieme: