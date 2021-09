Under 21, Italia-Lussemburgo 3-0: per Tonali 90' e un assist

Si è da poco conclusa Italia-Lussemburgo, valida per le qualificazioni agli Europei U21, con il punteggio di 3-0 per gli Azzurrini: decidono le reti di Pirola, Cancellieri e un autogol di Olesen. Sandro Tonali tra i protagonisti del pomeriggio: il centrocampista rossonero ha giocato per 90 minuti con la fascia da capitano ed è entrato in due gol dell'Italia. Ha fornito l'assist su calcio di punizione per il colpo di testa vincente di Pirola e ha propiziato l'autogol di Olesen sempre con un calcio piazzato.