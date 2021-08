Under 21, Italia-Svezia del 12 ottobre verrà disputata all'U-Power Stadium di Monza

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Monza ha annunciato che il prossimo 12 ottobre sarà lo stadio brianzolo ad ospitare l'Under 21 azzurra: "Grande appuntamento di calcio internazionale all'U-Power Stadium di Monza il prossimo 12 ottobre alle 17.30. Lo stadio biancorosso è stato scelto come sede della sfida di qualificazione al prossimo Campionato Europeo Under 21 tra Italia e Svezia. Gli azzurrini torneranno a giocare nella città brianzola 21 anni dopo l’unico precedente con l’Inghilterra (0-0 in amichevole nel novembre 2000)".