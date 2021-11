United, Psg e l'effetto domino delle panchine: i francesi valutano anche Deschamps

Secondo quanto riportato da The Independent il Paris Saint-Germain starebbe già guardandosi intorno nel caso Mauricio Pochettino dovesse lasciare la panchina, per accasarsi al Manchester United. In quello che sarebbe un vero e proprio effetto domino, il club francese che avrebbe in Zinedine Zidane l'obiettivo numero uno, valuterebbe anche l'attuale ct della Francia Didier Deschamps, il cui lavoro con i bleus dovrebbe terminare dopo i Mondiali in Qatar. Proprio il candidato principale a prendere le redini delle selezione transalpina sarebbe Zinedine Zidane.