Eduardo Uram, agente di Paquetá, ha parlato così del suo assistito: "Siamo in Italia insieme a Lucas. Non è depresso e non ha motivo di esserlo. È in compagnia della sua famiglia ed è sostenuto da tutti. Un suo ritorno in Brasile è da escludere totalmente". Le dichiarazioni sono state riportate da Carlos Bandeira de Mello, giornalista di lance.com.br.