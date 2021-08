Ursino, ds Crotone: "Messias piace al Milan. Incontro con i rossoneri? Smentisco"

Il direttore sportivo del Crotone Beppe Ursino è intervenuto ai microfoni di OK Calciomercato, aggiungendo dei dettagli alla trattativa Junior Messias, accostato di recente al Milan: "Non c'è nessun incontro previsto con il Milan. Junior Messias lascerà il Crotone prima della fine del mercato ma al momento non c'è niente di concreto. Ai rossoneri interessa, ma anche altri club di Serie A l'hanno richiesto".