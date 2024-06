USA, capitan Pulisic dopo il ko contro Panama: "Contro l'Uruguay dobbiamo giocare la partita migliore della nostra vita"

Christian Pulisic, da vero capitano, si è presentato davanti ai giornalisti dopo la brutta sconfitta per 2-1 degli Stati Uniti contro Panama nella gara valida per la seconda giornata del girone C di Copa America. Questo ko complica parecchio il percorso della nazionale statunitense che ora si giocherà tutto nell'ultima partita contro l'Uruguay. Queste le parole dopo il match dell'attaccante del Milan riportato da ESPN: "Dobbiamo rappresentare il nostro Paese con passione e orgoglio. Dobbiamo andare e giocare la partita migliore della nostra vita, e basta. Vogliamo giocare, vogliamo vincere, vogliamo continuare in questa competizione".

Il giocatore rossonero ha poi commentato anche l'espulsione al 18' dello juventino Weah per un colpo sul volto ad un avversario: "Timmy sa l'errore che ha fatto. Questo è tutto. Imparerà da questo. Non è il modo in cui vuoi lasciare la tua squadra. Fa male. E' stato un errore di giudizio. È una cosa di un secondo in cui rispondi a qualcosa".