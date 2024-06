USA-Colombia 1-5: le parole di Pulisic dopo la partita

Dopo il pesante 5-1 subito dagli USA contro la Colombia in amichevole, il capitano americano Christian Pulisic si è presentato ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio di Landover e ha commentato così la brutta sconfitta della sua nazionale: "Sembrava stessero aspettando un nostro errore per poi punirci in contropiede. Questa cosa è successa più volte. Non siamo assolutamente vicini al livello in cui dobbiamo giocare se vogliamo vincere le partite in vista della Copa America" riporta prosoccerwire.usatoday.com.

Pulisic è sceso in campo dal primo minuto ed è stato sostituito all'intervallo, mentre l'altro giocatore del Milan convocato dal ct americano, Yunus Musah, è subentrato a McKennie al 71'. Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, gli USA saranno impegnati in un'altra amichevole, questa volta contro il Brasile.