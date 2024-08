USA, Musah felice di Pochettino: "Ci aiuterà molto, è un grande manager"

Yunus Musah, centrocampista americano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Morning Footy', trasmissione in onda su 'CBS Golazo Network', soffermandosi in modo particolare su Mauricio Pochettino. l'ex allenatore di Chelsea e Tottenham infatti, è stato scelto come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale degli USA dopo l'esonero di Greg Berhalter.

Musah ha commentato così la scelta di Pochettino come ct degli USA: "È stato bello vedere che un manager come Pochettino, che ha allenato molte squadre di alto livello, ha accettato di allenare noi. Penso che sarà in grado di aiutare molto. È un manager che ha lavorato con giocatori di alto livello, ha sicuramente molte cose da insegnarci. Anche noi. Avremo gli stessi ragazzi, quindi dobbiamo assumerci anche noi le nostre responsabilità. Alla fine della fiera, qualsiasi manager arrivi, dobbiamo sempre impegnarci".