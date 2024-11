USA, Pochettino esalta Pulisic: "Uno dei migliori. Gioca in un grande club come il Milan"

Alla vigilia dell'impegno con la Giamaica, nei quarti di finale della Concacaf Nations League, gli Stati Uniti non potranno sbagliare, mentre al di là del tabellone andranno in scena Panama-Costa Rica, Canada-Suriname e Messico-Honduras. Intervenuto a margine della conferenza stampa odierna, direttamente ai microfoni della BBC, il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha voluto spendere parole al miele per una delle sue punte di diamante in squadra: Christian Pulisic, l'ala destra del Milan.

La dichiarazione

"Vedo che è uno dei nostri migliori giocatori. Penso che stia giocando in un grande club come il Milan, che sia importante un'importante aggiunta per noi, ma anche per lui, per aggiungere tutta la sua esperienza e qualità. Sì, naturalmente è ancora molto molto giovane, ma già ha l'esperienza di competere con gli Stati Uniti, con la nostra Nazionale. Quello che ci aspettiamo da lui è che faccia grandi performance, che crei la dinamica per lui, di sentirsi a suo agio sul campo. Può segnare gol ed essere quel giocatore che ci aspettiamo possa essere".

Le parole di Pulisic alla vigilia

"Penso che l'obiettivo principale in questo momento sia battere la Giamaica - ha esordito il milanista in conferenza stampa oggi -, è l'unica cosa che abbiamo in mente per ora. Dobbiamo andare passo dopo passo, abbiamo bisogno di una grande prestazione. Solo così possiamo costruire le basi per ciò che verrà e crescere come squadra, creando quella che sarà la nostra identità e cercando di vincere quante più partite possibili".