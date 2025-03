USA, Pulisic dopo il ko contro Panama: "Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta"

vedi letture

Dopo la brutta sconfitta contro Panama nella semifinale della Concacaf Nations League, Christian Pulisic, attaccante degli Stati Uniti, ha rilasciato così queste parole riportate da CBS Sports: "Cos'è successo? E' difficile dirlo. Il loro piano di gioco era abbastanza chiaro. Si sono difesi bassi e hanno difeso molto bene. Bisogna dargli merito di questo. Voglio dire, non so esattamente dove ci manchi quella grinta o cattiveria. È difficile dirlo, dove la metti quando hai la palla e stai solo cercando di segnare? Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta".

Stati Uniti sconfitti nel recupero, in finale va Panama

Nella notte italiana, a Los Angeles, si sono giocate le due semifinali della Concacaf Nations League. Nella prima delle due sfide i favoriti Stati Uniti, vincitori di tutte e tre le edizioni precedenti della competizione, hanno clamorosamente perso contro Panama per 1-0. Eliminati dunque i rossoneri Christian Pulisic e Yunus Musah, in campo da titolari per 90 minuti: per Captain America anche un cartellino giallo nel finale. A decidere la sfida la rete-beffa nel recupero di Waterman che poi si è lasciato andare a una curiosa esultanza, andando ad abbracciare l'ex stella Thierry Henry, seduto a bordocampo con la troupe televisiva per cui è opinionista. Ora i due milanisti dovranno affrontare la finale per il 3/4° posto, domenica 23 marzo alle 23 italiane.