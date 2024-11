USA, Pulisic segna alla Giamaica ed esulta con la "Trump dance"

Gli Stati Uniti hanno sconfitto 4-2 la Giamaica nel ritorno dei quarti di finale della zona Concacaf Nations League. Ad aprire le marcature è stato il rossonero Christian Pulisic al 14': nell'esultanza dopo la rete, l'attaccante del Milan si è scatenato nella "Trump dance", ballo reso virale sui social negli ultimi tempi dal neo-presidente americano Donald Trump.

Pulisic ha parlato a fine partita ai microfoni di ESPN: "Per me è molto importante, voglio solo aiutare la squadra: non solo con gol e assist ma con tutto. Cerco di essere un leader e aiutare a vincere le partite. Sono felice di star giocando così. La qualificazione alle semifinali di Nations League? Era molto importante per noi raggiungere questo obiettivo. In marzo avremo alcune partite importantei a Los Angeles e non vediamo l'ora: è un momento eccitante. Sono grato di essere in questa posizione: sono in questa squadra ormai da diverso tempo, sono quasi un veterano. Me la godo e spero di poter essere un bravo leader".