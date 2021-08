UWCL, alle 20 c'è Milan-Hoffenheim per accedere al tabellone principale

Dopo la vittoria per 2-1 contro lo Zurigo grazie a una doppietta della solita, implacabile, Valentina Giacinti, il Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz scende in campo tra meno di tre ore contro le tedesche dell'Hoffenheim nella finale della fase preliminare della Uefa Women's Champions League. Le rossonere dovranno vincere per ottenere il passaggio al tabellone principale della massima manifestazione continentale e proseguire così il loro cammino europeo.

