UWCL, Milan e Juve tocca a voi: rossonere all'esordio

Questa sera il Milan femminile farà il suo esordio nella Champios League sfidando lo Zurigo che ospita il girone con Hoffenheim e Valur per il primo turno della Percorso Piazzate nel nuovo format della competizione continentale. Una sfida difficile, ma non impossibili per le rossonere di Ganz che dovranno non farsi schiacciare dall’emozione di giocare per la prima volta, salvo qualche eccezione come Vero Boquete, con una squadra forte fisicamente, che probabilmente chiuderà i varchi dietro per poi pungere in contropiede sfruttando magari qualche maglia larga delle avversarie. Le svizzere inoltre potranno sfruttare la maggiore abitudine a giocare a questi livelli e in questi contesti, ma il Milan non parte certamente battuto perché ha dalla sua un maggior tasso tecnico e qualitativo.

Mercoledì invece sarà il turno della Juventus che sfiderà il più abbordabile Kamenica Sasa, per di più in casa, per provare finalmente a superare quel primo turno che finora è sempre stato uno scoglio insormontabile (anche per via degli incroci con Barcellona e Lione negli anni passati) per le bianconere che sperano finalmente di poter fare strada anche a livello continentale dopo aver dominato nell’ultimo quadriennio in Italia. L’arrivo di Montemurro in panchina è significativo della volontà della società di crescere a livello europeo, ma ora sarà il campo a dover dire se si è rivelata vincente. Le macedoni non sembrano un ostacolo insormontabile, anzi tutt’altro, con poi la vincente fra St Polten e Besiktas che invece rappresenterebbe un ostacolo più impegnativo, ma pur sempre alla portata della Juventus che deve avere come obiettivo quello di fare strada per migliorare il proprio ranking (cosa che anche il Milan dovrà fare) e magari puntare alla fase a gironi che porterebbe anche più soldi nelle casse societarie.