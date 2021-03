Valcareggi: "Il gol di Ibra di ieri? Il fallo su Pezzella era quasi da... wrestling"

Nel corso della chiacchierata a TMW con Furio Valcareggi si è parlato anche della Fiorentina, ieri sconfitta dal Milan. E ha detto: "Se leggo la formazione dei viola credo che non abbia problemi a salvarsi. In ogni caso c'è da dire una cosa a proposito del gol di Ibra di ieri: lo svedese spinge Pezzella. Ho visto annullare tanti gol per millimetri. Ecco, in occasione della spinta di ieri, è come se l'attaccante del Milan lo avesse tamponato, è quasi... wrestling. Non può l'arbitro non dare punizione ai viola in quel caso. E' passato tutto sotto silenzio, ma senza pubblico è tutto annacquato, non ci sono proteste. E gli arbitri sembrano quasi non sudare".