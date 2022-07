Valencia, Castillejo: "Volevo venire qui già a gennaio, ma non c'era accordo col Milan"

MilanNews.it

Samu Castillejo ha firmato con il Valencia fino al 2025 e oggi è stato presentato in conferenza stampa: "A qualsiasi calciatore, spagnolo o no, piacerebbe giocare nel Valencia. C'era stato un interesse già a dicembre, ma l'affare non s'è fatto perché mancava l'accordo con il Milan. Il Valencia era la mia prima opzione già allora, proprio come ora. L'ho detto al mio agente, volevo giocare qui. Ho fatto molti sforzi per essere qui e sono contento".