Valencia e Milan al quarto confronto diretto nella storia: i precedenti

Nonostante il blasone e il prestigio delle due squadre, sono solo tre i precedenti nella storia tra Valencia e Milan con due vittorie per gli spagnoli e una per gli italiani.

Il primo è datato agosto 2001 nel torneo di Amsterdam: finì 2-1 per gli spagnoli, capaci di ribaltare l'iniziale vantaggio rossonero firmato da Inzaghi con le reti di Gonzalo e di Kily Gonzales su calcio di rigore. L'ultimo confronto è dell'agosto 2014, quando il goal di Honda non riuscì a rimontare le reti ineriche di Alcacer e Moreno Machado. In mezzo l'unica vittoria rossonera nella Guiness International Cup: meneghini in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Robinho e De Jong e goal spagnolo di Parejo.