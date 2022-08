Valencia, Gattuso aspetta Cavani: "Stiamo parlando e penso che lo prenderemo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Gennaro Gattuso aspetta a Valencia Edinson Cavani. Il tecnico italiano, intervenuto in conferenza stampa, ha mostrato grande fiducia circa il possibile approdo al Mestalla del bomber uruguaiano: "Sono ottimista di natura, stiamo parlando e abbiamo la possibilità di prenderlo. Penso che Cavani sarà un nostro giocatore. Edinson ha 35 anni, ma ha una mentalità incredibile. Parliamo di un campione", le sue dichiarazioni in vista della gara di domani con l'Atletico Madrid.

Il Valencia, come raccontatovi da TMW nella giornata di ieri, è in trattativa da giorni col Matador e nelle ultime ore ha migliorato la sua proposta offrendogli un biennale (anziché un annuale), anche se ancora non c'è accordo sull'ingaggio del secondo anno di contratto.