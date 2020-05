Valentini: "Cesare Maldini un personaggio pazzesco, ti fulminava con lo sguardo"

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, è intervenuto a TMW Radio e ha ricordato Cesare Maldini: "Ci qualificammo ai Mondiali del '98 lì. E' stato un personaggio pazzesco. Ho un grande ricordo, come gestore di uomini è stato fantastico.Ti fulminava con lo sguardo. Lo vidi cacciare durante la preparazione, in un allenamento pubblico, Buffon perché faceva un po' lo scemo. Lo vidi attaccare Panucci a Wembley negli spogliatoi".