Valentini: "Spero che il Milan ritrovi il suo prestigio e sia più italiano"

vedi letture

Ospite de L'Editoriale di TMW Radio è stato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini.

Ieri sera ancora protagonista Donnarumma col PSG:

"Sono contento per lui. A me non piacque il modo in cui lasciò il Milan che lo aveva cresciuto, ma è acqua passata. ha avuto alti e bassi ma ieri sera ha dato un'ulteriore conferma del suo talento. E' stato determinante nella vittoria del PSG. Lo vedo soprattutto in chiave azzurra, perché a giugno giocheremo una partite decisiva in Norvegia per la qualificazione al Mondiale".

Milan-Sarri, che ne pensa?

"Il Milan ha già fatto una stupidaggine enorme privandosi dell'esperienza e del cuore rossonero di Maldini a suo tempo. Ibra non è un team manager, serve altro in quel ruolo. Spero che il Milan ritrovi il suo prestigio, e un Milan più italiano. Non sono contrario ai giocatori stranieri, ma che siano di livello".

Chiusura sulla Juve?

"Quando mai in una società organizzata un giocatore si sarebbe permesso di rilasciare certe dichiarazioni? Se non si ricostruisce una società, non potrà tornare ad esserci una grande Juventus".