Valeri arbitrerà Juve-Milan, Benevento-Cagliari a Doveri

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Giovanni Ayroldi di Molfetta arbitrerà Inter-Sampdoria, partita valida per la 16/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica alle 18. Il big-match per la Champions, fra Juve e Milan (domenica alle 20,45), sarà diretto da Paolo Valeri di Roma 2, mentre la supersfida che vale più di mezza salvezza fra Benevento e Cagliari (domenica alle 15) è stata affidata a Paolo Doveri di Roma 1. Massimiliano Irrati di Pistoia fischierà in Spezia-Napoli, sabato alle 15. (ANSA).