Van Basten: "All'inizio sentivo dolore alla caviglia. In Olanda eravamo abituati a parlare di tattica"

Marco van Basten, durante la cerimonia del Festival dello Sport che celebrava il Milan degli Immortali, ha detto: “All’inizio non stavo tanto bene, sentivo dolore alla caviglia, stavo sperimentando una realtà molto diversa. In Olanda eravamo abituati a parlare di tattica, in Italia se lo facevi pensavano si volesse attaccare l’allenatore. Milan-Steaua? Non succede spesso che tutti i giocatori siano in grande forma. Vincere una finale così, per 4-0, in maniera tanto netta, è stato incredibile. Una grandissima festa e una serata molto particolare. Impossibile da dimenticare”