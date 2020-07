Van Basten mette in palio una maglia autografata con un contest su Instagram

Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha messo in palio su Instagram la propria maglia rossonera autografata: "Ho collaborato con i miei amici di Goat Authentic per dare via questa maglia incorniciata e personalmente firmata da me. Vorrei trovare qualcuno che merita di vincere questo premio, quindi per favore, nominate chi credi debba vincere questo fantastico premio con un commento qui sotto!

• TAGGA LA PERSONA CHE TU CREDI SI MERITI IL PREMIO e scrivi il perché.

• Presto sceglierò il fortunato vincitore per questo premio!".