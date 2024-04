Van Bommel dovrebbe lasciare l'Anversa a fine stagione

vedi letture

Mark van Bommel è uno dei nomi che sono iscritti sulla lista dei candidati per la panchina del Milan, quando al termine di questa stagione saluterà - anche se la società non vuole agire in via ufficiale fino al termine del campionato - Stefano Pioli. Il tecnico olandese era uno di quei giocatori che erano già allenatori in campo e conosce anche molto bene l'ambiente rossonero dove ha giocato e vinto uno scudetto: a segnalarlo come possibile nuovo tecnico è stato proprio un suo ex compagno al Milan e amico Zlatan Ibrahimovic.

La carriera di van Bommel allenatore ha vissuto alti e bassi (CLICCA QUI), ultimamente però è andata abbastanza bene: l'anno scorso ha vinto il campionato e la coppa belga con l'Anversa, club che non vinceva da diverso tempo. Quest'anno non si ripeterà in campionato ma potrebbe rivincere la coppa. Quello che appare sicuro, però, è che la sua esperienza con i belgi sia al capolinea: la Gazzetta dello Sport questa mattina riporta che van Bommel lascerà l'Anversa al termine della stagione.