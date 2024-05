TMW RADIO - Impallomeni sgancia la bomba: "Vedrei bene Lukaku al Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto su alcuni dei più caldi temi relativi alla Serie A, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Romelu Lukaku, che sembrerebbe essere lontano da Roma a partire dalla prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Un bilancio di Lukaku alla Roma? E dove lo vedrebbe bene il prossimo anno?

"Tutto dipende da quanto lo valuterà il Chelsea. Per me ha fatto una stagione eccezionale, è affidabile, mi aspettavo di più dal punto di vista realizzativo e poi ha avuto un calo fisico e difficoltà. Sarebbe una perdita grave per la Roma, ci stava bene lì davanti. Non so cosa deciderà la Roma e De Rossi ma ora dovranno trovare un sostituto. Lo vedrei bene al Milan, perché segna tanto nel Belgio perché ha gente rapida sulle fasce, cosa che ha il Milan".