Van De Velde (Ex. All. De Ketelaere): "A tennis era uno dei migliori ma nel calcio aveva qualcosa in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello sport Birger Van De Velde, ex allenatore di Charles De Ketelaere, ha parlato del talento belga. Queste le sue parole sull'infanzia: "Fino ai 13 anni si gioca 8 contro 8, lui partiva largo e andava sul fondo. Il mancino è sempre stato delicato. Sua madre veniva a vederlo tutti i giorni, era una presenza fissa, ma c’era il ‘problema’ del tennis. Tra la scuola e gli allenamenti era impegnato di continuo. Parliamo di 5-6 giorni di sport la settimana. Impossibile continuare così. A tennis era uno dei migliori, girava il Belgio per fare i tornei ma io ho sempre pensato che nel calcio avesse qualcosa in più, così ne parlai alla madre. Le feci capire in tutti i modi che avrebbe avuto un futuro. E mi ascoltò".