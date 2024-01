Van Dijk: "Giroud l'attaccante più difficile da affrontare"

In una lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni di France Football, il capitano del Liverpool e della Nazionale olandese Virgil Van Dijk ha fatto i nomi degli attaccanti più forti e complicati affrontati fino a qui in carriera, posizionando in cima a questa personale classifica l'attaccante del Milan Olivier Giroud, giocatore nei confronti del quale il nativo di Breda ha in più occasioni usato parole al miele.

Parlando del numero 9 rossonero Van Dijk ha detto: "L'attaccante più complicato contro cui ho giocato? Rimango dell'idea che sia Olivier Giroud. Ogni volta credi averci preso le misure, di marcarlo bene, ma in qualche modo riesce sempre a segnare, di testa, di piede, di ginocchio. Non a caso ha spesso segnato anche contro di meno (ride ndr). Ovviamente inserisco in questa lista anche Aguero, Haaland ovviamente e Gabriel Jesus, ma Giroud rimane il più difficile".