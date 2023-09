Van Gaal attacca la FIFA: "In Qatar tutto premeditato, Messi doveva vincere il Mondiale"

A Louis van Gaal proprio non è andata giù l'eliminazione subita nei quarti di finale del Mondiale contro l'Argentina. Una sfida tesa, decisa solo ai calci di rigore e caratterizzata da tanti momenti iconici, tra cui il faccia a faccia tra il tecnico olandese e Lionel Messi. Oggi, van Gaal ha attaccato la FIFA dichiarando apertamente che la vittoria della squadra di Scaloni è stata decisa a tavolino: "Guardate come ha segnato l'Argentina, come abbiamo segnato noi e come agli argentini è stato concesso di tutto senza subire sanzioni. Penso che tutto fosse premeditato", ha detto a NOS.

Poi ha precisato: "Penso tutto quello che dico. Messi doveva diventare campione del mondo? Penso proprio di sì".