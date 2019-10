Veltroni: "L'esonero di Giampaolo? In Italia i tempi per i progetti non ci sono mai"

Walter Veltroni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'esonero di Giampaolo: "In Italia i tempi per i progetti non ci sono mai. Quando una società come il Milan decide di cambiare allenatore probabilmente ci sono cose che noi non sappiamo. Nel caso di Giampaolo la frenesia del risultato porta ad impedire ai progetti di realizzarsi. Ho stima sia per Giampaolo che per Pioli, il Milan passa da un ottimo allenatore ad un altro ottimo allenatore. Se Giampaolo avesse avuto il tempo probabilmente le cose sarebbero andare bene".