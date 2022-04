Vendita Chelsea, il Governo UK precisa di non avere un ruolo attivo nella scelta dell'acquirente

MilanNews.it

© foto di phcimages.com/Image Sport

Il Dipartimento della Cultura, dei Media e dello Sport del Regno Unito fa sapere attraverso il suo portavoce di essere soddisfatto dei quattro contendenti rimasti che sperano di acquistare il Chelsea, affermando che il Governo non ha alcun ruolo nella scelta dell'offerente. I gruppi guidati da Todd Boehly, la famiglia Ricketts, Martin Broughton e Stephen Pagliuca rimangono tutti in lizza per acquisire il club e in settimana dovrebbero essere sciolte le riserve. Il ruolo del Governo sarà quello di modificare la licenza speciale con cui il Chelsea sta attualmente operando a causa delle sanzioni imposte ad Abramovich per autorizzare la vendita del club. Allo stato attuale il club non può vendere i biglietti per le partite casalinghe di campionato e non può avviare trattativa per la compravendita dei giocatori e per eventuali rinnovi contrattuali.