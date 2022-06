Venerdì il sorteggio del calendario di A. De Zerbi. "Questo non è un campionato, sono due"

MilanNews.it

La prossima stagione sarà doppia. Nel senso che si giocherà la prima parte fino alla metà di novembre, poi ci sarà la sosta per il mondiale in Qatar, e quindi, dopo un periodo di riposo, si riprenderà e si arriverà dritti fino al gran finale". Parla così Roberto De Zerbi, a La Gazzetta dello Sport, in merito al calendario -che verrà elaborato venerdì - della prossima Serie A: "Si dovranno effettuare due preparazioni, anche se il lavoro atletico non è più come una volta: ci sono allenamenti personalizzati e da questo punto di vista si è molto progredito. La cosa fondamentale è avere il riposo dopo la lunga tirata fino alla metà di novembre, perché il riposo è allenante".